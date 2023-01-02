Дым без огонька: как безопасно украсить дом перед Новым годом

Россияне погрузились в праздничные дела, неотъемлемая часть которых, — украшение домов. Традиционно в квартирах появляются елки, гирлянды и всевозможные декоративные элементы. «Известия» выяснили, какие правила безопасности важно соблюдать, чтобы зимние праздники не омрачились ЧП и пожарами.

Правила елок

Елка — живая или искусственная — главное украшение любого дома перед Новым годом. Устанавливая ее, нужно обязательно соблюдать ряд правил безопасности. Дерево должно стоять устойчиво — для этого лучше использовать специальную подставку. Место для елки следует выбрать так, чтобы она не мешала свободному выходу из помещения.

Кроме того, ель нельзя ставить рядом с отопительными приборами, включая печи и камины, и украшать легковоспламеняющимися предметами — ватой, пластиком, бумагой, фигурками из воска и свечами. Исключение — украшения с противопожарной пропиткой. К слову, если на празднике предполагаются карнавальные костюмы из ваты, марли и бумаги, они также должны быть пропитаны таким составом.

Дым без огонька Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отдельное внимание необходимо уделить выбору гирлянды. Как говорит в беседе с «Известиями» дивизионный директор сети гипермаркетов товаров для дома и дачи OBI Наталья Коротченко, лучшего всего выбирать те изделия, которые покрыты огнезащитным составом и прошли тестирование в современных лабораториях.

Секреты маркировки

По словам Натальи Коротченко, важный критерий выбора гирлянды — уровень пылевлагозащиты. К примеру, для использования на улице он должен быть не ниже IP 44, чтобы украшение выдержало мороз и повышенную влажность. Впрочем, на гирляндах могут встречаться и другие маркировки.

Так, маркировка IP 20 говорит о том, что украшение слабо защищено от пыли и вообще не защищено от влаги. Такое устройство рассчитано на применение в сухих помещениях, изолированных от внешней среды. Такие модели рекомендуется держать вдали от воды и регулярно очищать от осевшей пыли.

На следующее обозначение — IP 44 — важно опираться при выборе уличного декора. Погружать в воду такую гирлянду нельзя, но брызги и осадки не повлияют на ее работоспособность. При этом украшение желательно размещать под навесом или специальным козырьком, предотвращающим оседание снега на проводах.

Дым без огонька Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Маркировки IP 54, IP 65 и IP 67 указывают на защищенные модели, которые предназначены для размещения на улице без каких-либо дополнительных укрытий или ограждающих конструкций. Погодных ограничений также нет, поскольку материал устойчив к воздействию низких температур. Такая гирлянда без проблем выдержит сильный дождь, снегопад или даже наледь.

— В подобных моделях часто используются толстые провода диаметром не менее 3,3 мм. Питание для уличных гирлянд должно быть либо 24 В (подключается через трансформатор), либо от батареек. Обратите внимание: последние могут быстрее разряжаться на холоде. Сеть 220V подойдет для подключения к бытовым розеткам, — говорит Коротченко.

Кроме того, при покупке гирлянды важно проверить целостность изоляции — провод должен плотно прилегать ко всем элементам без грубых швов. На коробке с украшением указывают сведения о производителе, дата изготовления, количество и вид лампочек, степень защиты, а также уровень напряжения.

Безопасный праздник

Наталья Коротченко отмечает: даже самая качественная гирлянда может стать пожароопасной при неправильной эксплуатации. Поэтому важно соблюдать ряд правил: во-первых, украшение нельзя размещать рядом с батареями или отопительными приборами. Во-вторых, хвою, которая осыпается с елки, необходимо своевременно убирать: это легковоспламеняющийся материал.

— Не оставляйте гирлянды включенными на ночь и когда уходите из дома. Не используйте слишком мощные гирлянды для дома и, наоборот, плохо защищенные — для улицы. И, наконец, приобретайте изделия только в специализированных магазинах с надлежащей сертификацией, — советует собеседница «Известий».

Дым без огонька Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В свою очередь, в столичном главке МЧС отмечают, что, включая елочную иллюминацию, нельзя полностью тушить остальной свет в квартире. Кроме того, рядом с елкой не стоит применять пиротехнику — будь то бенгальские огни, петарды, хлопушки или ракеты. Их искры могут попасть на ветки и привести к возгоранию.

Если же уже в ходе эксплуатации гирлянды вы столкнулись с какой-либо неисправностью, нужно сразу же выключить украшение: пока причина не будет найдена и устранена, таким изделием лучше не пользоваться.

— Все электроприборы необходимо выключать из розетки, если вы покидаете помещение или ложитесь спать. В случае возгорания искусственной елки следует уронить ее на пол и набросить сверху любую плотную ткань, что ограничит доступ кислорода. И даже после этого вызвать пожарных, — отмечают в МЧС.

После окончания новогодних праздников многие не спешат расставаться с елками — их главным символом. Но в МЧС советуют не затягивать: высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность. Искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья.

В случае пожара

Пожар — одно из самых страшных событий, которое может произойти с вашим недвижимым имуществом. Но вдвойне страшнее, если при этом пострадало имущество соседей, так как вы оказываетесь не только без своей собственности (или она серьезно пострадала), но и в ситуации, когда приходится возмещать долги, говорит адвокат Александр Зорин.

— В первую очередь для установления ответственности владельца имущества за причиненный соседям ущерб должно быть точно установлено, что эпицентр пожара находится в том месте, которое принадлежит данному человеку или который им пользуется по договору аренды, — рассказывает адвокат.

Дым без огонька Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Во-вторых, объясняет он, необходимо установить причину пожара. Например, если причиной пожара является поджог, то ответственность несет не собственник имущества, а поджигатель. А вот если пожар произошел вследствие неосторожного обращения с огнем владельца помещения, то это — сугубо его вина и ответственность. Устанавливается это обстоятельство специальной экспертизой.

Также владелец помещения отвечает за последствия пожара в случае неисправности электропроводки, газового оборудования, печного отопления и так далее. Впрочем, если оборудование монтировали представители какой-либо ремонтной организации, то при наличии документов о проведенном ремонте можно попытаться привлечь к ответственности конкретную организацию и непосредственных мастеров, осуществлявших монтаж или ремонт проводки или газового оборудования.