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В Венгрии заявили о критической ситуации со снабжением топливом 

Reuters: в Венгрии сложилась критическая ситуация со снабжением топливом 
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Фото: REUTERS/Marton Monus
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Венгрия столкнулась с критическими перебоями в снабжении топливом. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на крупнейшую венгерскую нефтегазовую компанию MOL.

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«Ситуация с поставками топлива в Венгрии критическая, так как спрос вырос, началась паническая скупка, что привело к дефициту. Единственным решением является создание условий для увеличения импорта», — приводит агентство слова управляющего директора компании Дьердя Бача.

Он отметил, что MOL по-прежнему исполняет задачу по обеспечению безопасных поставок собственной продукции, однако полностью удовлетворить рыночный спрос без роста импорта невозможно.

Как указал Бача, компания пыталась импортировать больше продукции со своего нефтеперерабатывающего завода в Словакии, но «исчерпала свои логистические возможности».

Накануне в MOL сообщали, что наблюдают нехватку запасов топлива почти на всех своих автозаправочных станциях. Из-за дефицита жители принялись активно запасаться бензином и дизельным топливом.

Ранее, 29 ноября, венгерский портал Telex сообщил, что в Венгрии растут очереди на заправках. По мнению экспертов, на которых ссылается издание, ситуация может ухудшиться после введения Евросоюзом 5 декабря дополнительных ограничений на поставки российской нефти.

Эмбарго Евросоюза (ЕС) и потолок цен на российскую нефть вступили в силу 5 декабря. Рестрикции, в частности, затрагивают НПЗ, снабжающие топливом регионы Венгрии.

Правительство страны прежде признавало, что сможет поддерживать потолок цен на топливо только в том случае, если поставки энергоносителей из России будут стабильными. Так, в конце ноября глава венгерского МИДа Петер Сийярто сказал, что Венгрия намерена выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Он уточнил, что инициативы Брюсселя ведут к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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