Минобороны: ВС России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 80 украинских боевиков на краснолиманском направлении, заняты выгодные рубежи и новые позиции. Об этом заявил во вторник, 6 декабря, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на указанном направлении кроме живой силы противника также уничтожено два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Также российские военные достигли успехов и на других направлениях. Так, артиллерийским огнем сорвана попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР) на купянском направлении. В результате уничтожено до 65 украинских боевиков, две боевые машины пехоты и один пикап.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — добавил Конашенков.

Он также отчитался о том, что Российская армия 5 декабря нанесла массированный высокоточный удар по системе военного управления, а также по оборонно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам Украины Таким образом там нарушены ж/д перевозки военной техники, в том числе иностранной. Для противника затруднена переброска резервов в районы боевых действий, указали в Минобороны РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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