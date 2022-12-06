Польша допустила геополитическую ошибку, когда сделала ставку на конфронтацию с Россией в конфликте на Украине, и теперь вынуждена исполнять чужие указы вопреки собственным интересам. Об этом пишет политолог Станислав Беленя в статье Myśl Polska.

По его словам, Варшава активно участвует в попытках изгнать России из Европы и добиться того, чтобы страна Запада разорвали с ней связи. Однако, сделав ставку на «крайне конфронтационную политику» в отношении России, Польша не оставила себе места для маневра и стала заложником ситуации.

Как отмечает автор статьи, взяв на себя роль государства-буфера, Варшава теперь вынуждена выполнять указы США и Украины, игнорируя собственные интересы.

В связи с этим политолог призвал польские власти «спустится с небес на землю».

«Нет никаких признаков того, что попытки фрагментировать Россию или загнать ее под протекторат западных спецслужб и корпораций увенчаются успехом», — подчеркнул Беленя.

26 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, то в проигрыше окажется вся Европа . При этом он подчеркнул, что Варшава находится на стороне Киева, так как это «сторона свободы».

27 октября Моравецкий указал на тот факт, что ряд лидеров в Евросоюзе допускает завершение российской специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса поражением Украины. Моравецкий также негативно высказался о позиции Германии и раскритиковал власти ФРГ за недостаточную помощь Украине.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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