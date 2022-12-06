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На Украине предложили переплавить памятник Суворову в монумент Шевченко

В Верховной раде предложили переплавить памятник Суворову в Винницкой области в монумент Шевченко
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Фото: соцсети
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Депутат Верховной рады Украины Лариса Билозир во вторник, 6 декабря, предложила переплавить памятник русскому полководцу Александру Суворову в городе Тульчин Винницкой области в монумент украинскому поэту Тарасу Шевченко.

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«В Тульчине демонтируют памятник Суворову. <...> Мое предложение: не хранить в музее, а переплавить в монумент Тарасу Григорьевичу Шевченко», — написала она в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

К публикации депутат приложила фотографию, на которой видно, что к скульптуре уже подогнали машину с подъемным краном.

Ранее, 1 декабря, памятник Суворову демонтировали в городе Измаиле Одесской области. За день до этого городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос монумента.

9 ноября в Одессе осквернили монумент русскому полководцу, написав на нем желтой краской слово «следующий».

В тот же день председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу и порче памятников на территории Украины.

До этого, 7 ноября, неизвестные осквернили памятник Суворову в Одессе, набросив на него петлю.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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