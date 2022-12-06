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YouTube заблокировал канал RT Balkan

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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YouTube заблокировал канал RT Balkan. Главный редактор недавно запущенного канала Елена Милинчич заявила во вторник, 6 декабря, комментируя ситуацию, что публикации никак не нарушали правила Google.

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«Их (YouTube. — Ред.) действия говорят в первую очередь о несвободе СМИ на Западе... Они решают не только для себя, а даже для публики страны, которая с радостью приняла новость о нашем открытии», — подчеркнула она.

По словам Милинчич, среди последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко, передает НСН.

Она предположила, что Запад испугал контент RT на сербском языке.

В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. В качестве главных угроз в документе указывались Sputnik и RT. Ряд стран, таких как Франция и США, обвинили их во вмешательстве в выборы, однако не привели никаких доказательств.

Давление на российские СМИ усилилось на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В результате ресурсы агентства Sputnik и телеканала RT были заблокированы. Цензуре подвергнуты их страницы в Google и на платформах Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Кроме того, цензуре подверглись каналы этих СМИ в YouTube. При этом сотрудничающие со Sputnik и RT журналисты получили ярлыки «СМИ, аффилированные с российским правительством».

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today. 2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории объединения. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация». Также в странах Евросоюза заблокировали Telegram-каналы Sputnik и Russia Today.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение ЕC, заявила, что Запад объявил поход на российские СМИ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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