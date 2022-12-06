МВД: мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области, один ранен
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- МВД: мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области, один ранен
Неизвестный мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в городе Новошахтинске (Ростовская область). Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Злоумышленнику удалось сбежать. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что раненый полицейский находится в состоянии средней степени тяжести. Он поручил оказать пострадавшему необходимую помощь.
Кроме того, глава региона заявил, что получает регулярные доклады о том, как идут поиски стрелявшего.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.