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Экс-офицер ЦРУ обвинил Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

Экс-офицер ЦРУ Джиральди обвинил Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь НАТО и США в конфликт с Россией. Об этом 6 декабря заявил офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США», — сообщил Джиральди, комментируя атаки на российские аэродромы с украинской стороны.

Он также напомнил о случае с ракетами в Польше в середине ноября, когда несколько ракет упали на границе с Украиной и убили двух человек. Тогда Зеленский пытался обвинить в случившемся Россию.

Произошедшие накануне атаки украинских боевиков по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях военный назвал очередной попыткой подстрекательства.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево и Энгельс. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

6 декабря адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис предположил, что попытки атак украинской армии на российские аэродромы говорят о новом и опасном повороте в конфликте, в дальнейшем Киев повторит подобное, под прицелом будут только военные объекты, считает он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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