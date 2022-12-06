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Сюжет:

В Польше заявили о допущенной геополитической ошибке в отношении России

Myśl Polska: Польша поставила на конфликт с Россией на Украине и проиграла
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Сделав ставку на конфронтацию с Россией в конфликте на Украине, Польша не оставила себе места для маневра и стала заложником ситуации. Теперь Варшава вынуждена исполнять чужие стратегии, игнорируя собственные интересы, пишет издание Myśl Polska.

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Как отмечает политолог Станислав Беленя, Польша принимает активное участие в создании «размежевания на два противостоящих» лагеря на мировой арене, целью которого является изгнание России из Европы и разрыв связей стран Запада с этим государством.

Однако сделанная Варшавой ставка на крайне конфронтационную политику в отношении России поставила Польшу в невыгодное положение, считает Белень. По его мнению, страна допустила ошибку, взяв на себя роль государства-буфера, и теперь вынуждена исполнять указы США и Украины, игнорируя собственные интересы.

«Никто уже не скрывает, что идентификация с США и Украиной сводит польское государство до роли исполнителя чужих стратегий, когда собственные интересы отождествляются с чужими и даже подчиняются им», — подчеркивает эксперт.

26 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, то в проигрыше окажется вся Европа . При этом он подчеркнул, что Варшава находится на стороне Киева, так как это «сторона свободы».

27 октября Моравецкий указал на тот факт, что ряд лидеров в Евросоюзе допускает завершение российской специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса поражением Украины. Моравецкий также негативно высказался о позиции Германии и раскритиковал власти ФРГ за недостаточную помощь Украине.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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