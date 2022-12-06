FT: в новый пакет санкций ЕС включат запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России
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- FT: в новый пакет санкций ЕС включат запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России
Девятый пакет санкций, который намерены принять в Евросоюзе (ЕС) в отношении России, коснется еще трех банков России. Об этом сообщила 6 декабря британская газета Financial Times.
«Пакет также включает запрет на транзакции еще с тремя российскими банками», — отметила газета со ссылкой на источники.
Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) предложит запретить инвестиции в горнодобывающий сектор России. В рамках него будут также предусмотрены исключения для некоторых видов продукции. Ожидается, что согласование рестрикций закончится к концу следующей недели.
Как добавляет «Газета.Ru», новый санкционный список также попадут 180 граждан России.
Накануне газета Politico узнала, что девятый пакет санкций ЕС в отношении России может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. По мнению нескольких европейских дипломатов, соглашение может быть достигнуто относительно быстро.
В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олофа Шольца об эффективности введенных против России ограничений, опроверг утверждение политика. Как отметил Песков, определенные проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритичного характера.
24 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над девятым пакетом антироссийских санкций.