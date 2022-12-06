Центр консервации и реставрации книг откроют в Нижнем Новгороде

Региональный центр консервации и реставрации книг появится в Нижнем Новгороде. Учреждение откроется 9 декабря на базе областной библиотеки имени Ленина.

По данным регионального правительства, в центре оборудованы лаборатория, реставрационная мастерская, а также зона реставрации большеформатных изданий. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Для специалистов установят вакуумный стол, плоттер, инкапсулятор и другое оборудование. Отреставрированные книги будут помещены в зону экспозиции.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2023 году планируют модернизировать четыре библиотеки. Наибольшую сумму на выполнение работ — 10 млн рублей — получила Центральная библиотека в Ленинском городском округе.