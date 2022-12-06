В Госдуме заявили о деструктивных планах Запада в отношении России

Заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что в первую очередь необходимо обсудить гарантии безопасности для Украины, а затем — для России, говорят о том, что Запад имеет деструктивные планы в отношении РФ. Об этом 6 декабря «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Это продолжение старого курса, это постоянные оговорки, которые означают нежелание брать на себя какие-либо обязательства по обеспечению гарантий безопасности России. А если люди не хотят брать на себя эти обязательства, значит, они заведомо нацелены на реализацию самых деструктивных планов в отношении нашей страны», — сказал Новиков.

Депутат добавил, что в этом «недвусмысленно просматривается» тоска, которую испытывают многие западные лидеры «по недоделанной, как они считают, работе по разрушению Советского Союза».

«Они полагают, что должны были попытаться быстро осуществить такой же сценарий в отношении РФ, используя те же самые линии разлома, связанные с национальным вопросом, с другими темами, которые использовались при разрушении СССР. Поэтому никак иначе, кроме как деструктивной, эту позицию квалифицировать невозможно», — заключил Новиков.

Ранее в этот день во время выступления на форуме парижского института Жака Делора Боррель заявил, что конфликт на Украине должен разрешаться в соответствии со всеми нормами международного права путем предоставления гарантий безопасности прежде всего Киеву.

3 декабря французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предусматривал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. В январе прошли три этапа переговоров между РФ и США с НАТО.

Позже, 3 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада отказали России в гарантиях безопасности.

В мае секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По его мнению, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение русского мира.