В МИД Польши предложили верить в чудо в вопросе о выплате репараций от ФРГ

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, возглавлявший группу экспертов, которые занимались подготовкой отчета о потерях страны от действий нацистов, предложил верить в чудо в вопросе о выплате репараций со стороны Германии.

«Нужно верить в чудо и в то, что этот вопрос [о компенсациях] будет решен в диалоге, путем переговоров», — сказал он 6 декабря, выступая в Берлине.

Муларчик добавил, что польская сторона готова к переговорам.

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами в республике доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. Итоговая сумма составила 6,2 млрд злотых (около $1,3 трлн).

В правительстве ФРГ заявляли, что не намерены платить. Там напомнили, что Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.

В сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц указал, что вопрос о выплате военных репараций Польше закрыт.