Мороз до –34 градусов спрогнозировали в Челябинской области

Аномальное похолодание прогнозируют в Челябинской области в ближайшие дни. Температура воздуха опустится до –34 градусов.

Похолодание ожидается до 8 декабря. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Температура воздуха по ночам будет составлять –23 градуса, в низинах похолодает до –34 градусов.

ФКУ «Упрдор «Южный Урал» просит автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок. Если поездка неизбежна, следует подготовиться к неблагоприятным погодным условиям, в том числе проверить исправность машины и залить полный бак бензина. Также следует выбирать достаточно теплую одежду и зарядить телефон заранее.

Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами. Температура воздуха ниже климатической нормы на 9 и более градусов.