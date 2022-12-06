Охрану хвойных деревьев усилили в Ростовской области перед Новым годом. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональное правительство.

В рейдах участвуют сотрудники полиции, егеря и казачьи формирования. Они будут пресекать действия местных жителей, которые решат самостоятельно срубить ель или сосну.

В правительстве напомнили, что штраф за вырубленное дерево может составлять от 3 тыс. до 200 тыс. рублей.

В конце ноября патрулирование лесов по специальным маршрутам решили ввести в Тамбовской области. Контрольные посты и видеонаблюдение организованы в местах, где вероятны незаконные рубки.