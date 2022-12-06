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Во Франции железнодорожники проведут очередную забастовку 7 декабря

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Сотрудники французской железнодорожной компании SNCF 7 декабря проведут очередную забастовку с требованием повысить зарплаты. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Забастовка приведет к сбоям в движении поездов. В частности, c нарушениями в работе столкнутся региональная сеть TER и пригородные поезда Transilien, уточняет RT.

Ранее, 7 ноября, автономное управление парижского транспорта (RATP) предупредило жителей Парижа об ограничениях и перебоях в работе метро, автобусов и трамваев в связи с забастовкой сотрудников, запланированной на 10 ноября.

Из-за забастовки было значительно ограничено движение метро и пригородных поездов. Движение автобусов и трамваев также было затруднено.

Работники парижского транспорта вышли на забастовку с требованием повышения зарплаты.

В середине октября сообщалось, что французский регион Гранд-Эст может закрыть часть железнодорожных путей, если государство не компенсирует рост цен на электроэнергию.

18 октября французские профсоюзы начали общенациональную забастовку, требуя повышения зарплат на фоне инфляции. Из-за общенациональной забастовки компания Eurostar отменила отправление некоторых поездов.

9 октября газета The Guardian сообщила, что забастовки во Франции во время энергетического кризиса усугубили кризисную ситуацию в стране.

В свою очередь американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик заявил 27 ноября, что забастовка работников железнодорожной отрасли в США станет разрушительной для экономики страны, передает НСН.

Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих на железных дорогах США должна была начаться 9 декабря.

Однако президента США Джо Байден официально одобрил закон о принудительном предотвращении забастовки железнодорожников.

Зрителей телеканала CBS возмутило одобрение этого закона со стороны американского лидера, сообщает телеканал «360».

Франция и другие европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и обширным энергетическим кризисом на фоне проводимой энергетической политики и в том числе введения санкций против России после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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