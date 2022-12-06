Эксперт рассказал о необходимых компетенциях для «цифрового юриста»

Основными компетенциями, необходимыми для «цифрового юриста», являются работа с информацией и ее анализ, а также навыки работы с цифровыми технологиями. Об этом в интервью РАПСИ 6 декабря сообщил старший научный сотрудник кафедры административного и финансового права юридического факультета Национального исследовательского нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук Михаил Бундин.

Эксперт отметил, что конкретный набор необходимых такому специалисту компетенций будет зависеть от целого ряда факторов. Однако есть две наиболее важные компетенции, которые являются универсальными для любого «цифрового юриста» и юриста в будущем вообще.

В частности, по его словам, это компетенции работы с информацией и ее анализом. Он отметил, что динамизм социальных изменений, особенно в сфере цифровых технологий, заставляет юриста думать наперед, искать новые решения, анализировать не только нормы закона, но и другие источники информации.

«На юриста сейчас сваливается огромный поток информации, отсюда навыки работы с правовой информацией будут иметь важнейшее значение для современных юристов-профессионалов», — отметил Бундин.

Второй группой, по мнению эксперта, являются компетенции, связанные с навыками работы с цифровыми технологиями. Как отметил Бундин, сегодня юрист всё чаще должен давать юридическую квалификацию действиям и явлениям цифровой среды, определять их юридические последствия.

«Сейчас критически важным является понимание того, как работают цифровые технологии и алгоритмы. Цифровой юрист — а в будущем и просто юрист — будет всё чаще взаимодействовать с цифровой средой», — констатировал он.

В конце октября директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко заявила о необходимости сформировать понятие «цифровой юрист». В частности, она высказала мнение, что таким специалистом должен быть юрист не широкого профиля, так как широкая специализация и цифровое право — это взаимоисключающие отрасли.