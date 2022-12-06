Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Происшествия
Число раненных при обстреле центра Донецка достигло семи человек
Мир
В Совфеде отреагировали на аннулирование лицензии на вещание «Дождя» в Латвии
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
Самолет ВВС Турции упал в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель
Мир
В МИД РФ заявили о нелигитимности создания международного трибунала по Украине
Происшествия
Почти 27 тыс. абонентов остались без света в Макеевке из-за обстрелов ВСУ
Мир
Во Франции железнодорожники проведут очередную забастовку 7 декабря
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Общество
В Нижневартовске объявлен трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме
Армия
ВС РФ заняли новые позиции на краснолиманском направлении
Мир
Польша направила Украине советские ЗРК С-125 «Нева»

Эксперт рассказал о необходимых компетенциях для «цифрового юриста»

Эксперт Бундин назвал необходимые компетенции для «цифрового юриста»
0
Фото: unsplash.com/@homajob
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основными компетенциями, необходимыми для «цифрового юриста», являются работа с информацией и ее анализ, а также навыки работы с цифровыми технологиями. Об этом в интервью РАПСИ 6 декабря сообщил старший научный сотрудник кафедры административного и финансового права юридического факультета Национального исследовательского нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук Михаил Бундин.

Преследовать цепь: для посредников кибермошенников введут уголовную ответственность
Сколько может грозить дропперам и какие еще меры противодействия злоумышленникам разрабатывают власти

Эксперт отметил, что конкретный набор необходимых такому специалисту компетенций будет зависеть от целого ряда факторов. Однако есть две наиболее важные компетенции, которые являются универсальными для любого «цифрового юриста» и юриста в будущем вообще.

В частности, по его словам, это компетенции работы с информацией и ее анализом. Он отметил, что динамизм социальных изменений, особенно в сфере цифровых технологий, заставляет юриста думать наперед, искать новые решения, анализировать не только нормы закона, но и другие источники информации.

«На юриста сейчас сваливается огромный поток информации, отсюда навыки работы с правовой информацией будут иметь важнейшее значение для современных юристов-профессионалов», — отметил Бундин.

Второй группой, по мнению эксперта, являются компетенции, связанные с навыками работы с цифровыми технологиями. Как отметил Бундин, сегодня юрист всё чаще должен давать юридическую квалификацию действиям и явлениям цифровой среды, определять их юридические последствия.

«Сейчас критически важным является понимание того, как работают цифровые технологии и алгоритмы. Цифровой юрист — а в будущем и просто юрист — будет всё чаще взаимодействовать с цифровой средой», — констатировал он.

В конце октября директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко заявила о необходимости сформировать понятие «цифровой юрист». В частности, она высказала мнение, что таким специалистом должен быть юрист не широкого профиля, так как широкая специализация и цифровое право — это взаимоисключающие отрасли.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022