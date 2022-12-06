Реклама
Прямой эфир
Авто
На заводе «Москвич» до конца 2022 года соберут 200 электромобилей
Происшествия
Число раненных при обстреле центра Донецка достигло семи человек
Авто
Продажи новых авто в Германии в ноябре 2022 года выросли на 31%
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
В МИД РФ заявили о нелигитимности создания международного трибунала по Украине
Происшествия
Почти 27 тыс. абонентов остались без света в Макеевке из-за обстрелов ВСУ
Мир
В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Армия
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
Армия
ВС РФ заняли новые позиции на краснолиманском направлении
Интернет
Россиянам рассказали о новом вирусе-шпионе в Telegram
Экономика
Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть
Сюжет:

Financial Times сообщила подробности о новом пакете санкций ЕС против РФ

0
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый, девятый пакет санкций, который намерены принять в Евросоюзе (ЕС) в отношении России, будет касаться еще трех банков России. Об этом сообщила 6 декабря британская газета Financial Times.

Санкции помогли: российский авторынок пополнился новыми моделями
Какие автомобили стали стали доступны по параллельному импорту

«Пакет также включает запрет на транзакции еще с тремя российскими банками», — указало издание.

Также журналисты отмечают, что в этом пакете Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. В рамках него будут также предусмотрены исключения для некоторых видов продукции.

Новые ограничительные меры в ЕС планируют согласовать к концу следующей недели.

Ранее, 5 декабря, газета Politico узнала, что девятый пакет санкций ЕС в отношении России может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. По мнению нескольких европейских дипломатов, на которых ссылаются авторы статьи, соглашение может быть достигнуто относительно быстро.

Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олофа Шольца об эффективности введенных против России ограничений, опроверг утверждение главы немецкого правительства. Как отметил Песков, определенные проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритичного характера. Он также отметил, что, говоря о санкциях, нельзя умалчивать о том, какой вред они наносят самим европейцам.

Ранее, 30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты позитивно оценивают намерение стран Европейского союза принять девятый пакет антироссийских санкций.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над девятым пакетом антироссийских санкций 24 ноября.

За два дня до этого Politico со ссылкой на официальных лиц сообщало, что Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, попадающих под ограничения. Издание не привело конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022