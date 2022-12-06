Financial Times сообщила подробности о новом пакете санкций ЕС против РФ

Новый, девятый пакет санкций, который намерены принять в Евросоюзе (ЕС) в отношении России, будет касаться еще трех банков России. Об этом сообщила 6 декабря британская газета Financial Times.

«Пакет также включает запрет на транзакции еще с тремя российскими банками», — указало издание.

Также журналисты отмечают, что в этом пакете Еврокомиссия (ЕК) предложит запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. В рамках него будут также предусмотрены исключения для некоторых видов продукции.

Новые ограничительные меры в ЕС планируют согласовать к концу следующей недели.

Ранее, 5 декабря, газета Politico узнала, что девятый пакет санкций ЕС в отношении России может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. По мнению нескольких европейских дипломатов, на которых ссылаются авторы статьи, соглашение может быть достигнуто относительно быстро.

Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олофа Шольца об эффективности введенных против России ограничений, опроверг утверждение главы немецкого правительства. Как отметил Песков, определенные проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритичного характера. Он также отметил, что, говоря о санкциях, нельзя умалчивать о том, какой вред они наносят самим европейцам.

Ранее, 30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты позитивно оценивают намерение стран Европейского союза принять девятый пакет антироссийских санкций.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над девятым пакетом антироссийских санкций 24 ноября.

За два дня до этого Politico со ссылкой на официальных лиц сообщало, что Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, попадающих под ограничения. Издание не привело конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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