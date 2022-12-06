Главный эколог ООН Андерсен заявила о войне человечества с природой

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила в преддверии крупной конференции (COP15), посвященной биоразнообразию видов, что человечество находится в состоянии войны с живой природой. Об этом 6 декабря сообщает The Guardian.

«Что касается биоразнообразия, то мы находимся в состоянии войны с природой. Нам нужно помириться с ней, потому что природа — это то, на чем крепится всё на Земле. Наука в этом плане недвусмысленна», — сказала эксперт.

Она напомнила, что в ноябре население Земли составило 8 млрд человек, что очень много. Земля подвергается сильному давлению, подчеркнула эколог.

Она добавила, что любое соглашение в области климата и биологии должно иметь пять пунктов и касаться, в частности, изменения в землепользовании, чрезмерной эксплуатации ресурсов и загрязнения планеты.

В конференции COP15 в Монреале будут участвовать 10 тыс. специалистов и представителей государств.

В начале ноября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте отметил, что человечество стремительно движется в сторону климатического ада. Он отметил, что богатые страны и международные финансовые учреждения должны оказать помощь, чтобы развивающиеся страны ускорили переход на возобновляемые источники энергии.

Ранее, 8 июля, климатолог, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семенов предупредил, что, если человечество продолжит безответственно относиться к вопросам глобального климата, в мире могут появиться новые регионы с дефицитом воды вплоть до опустынивания.

Так, в зоне риска находятся Северная Африка, Южная Америка, Юго-Запад США.