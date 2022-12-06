Санитарные власти предупредили новосибирцев о нашествии грызунов

Новосибирск атакуют необычные коричневые мыши. Ученые заметили у грызунов особенность — короткие хвосты. Пока специалисты не могут определить, к какому виду эти мыши принадлежат.

Биолог Алексей Яновский рассказал VN.ru, непонятно, чем спровоцировано нашествие грызунов в морозную погоду. Не исключено, что летом они размножались в усиленном темпе, а осенью, когда однажды выпавший снег растаял, их норы и гнезда подтопило. После этого грызуны хлынули в город.

В Роспотребнадзоре также предупредили об увеличении количества мышей в Новосибирске. Жителей призвали быть бдительными, поскольку мыши могут быть носителями опасных инфекций.