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МВД России: мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области

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Неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции в Ростовской области на выезде из города Новошахтинск. Об этом 6 декабря сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на региональный главк МВД.

«Преступление было совершено сегодня в районе 12 часов дня в пригороде города Новошахтинска», — отметили в полиции.

По данным полиции, стрелявший мужчина был в камуфляже. Он скрылся с места происшествия, в результате стрельбы один полицейский был ранен.

В настоящее время стрелявшего разыскивают.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Для оказания помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы направлена бригада сосудистых хирургов.

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