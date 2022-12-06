В Новошахтинске перекрыли один из выездов из города в связи с ЧП со стрельбой
Один из выездов из Новошахтинска, в нескольких километрах от административной границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР), перекрыт из-за стрельбы по полицейским. Об этом сообщил 6 декабря источник ТАСС в правоохранительных органах города.
«Да. В районе Новой Соколовки [перекрыт выезд]», — заявил собеседник информагентства.
Ранее в этот же день на выезде из Новошахтинска неизвестный мужчина в камуфляже расстрелял автомобиль с сотрудниками полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что состояние раненого полицейского оценивается как средней степени тяжести.
В настоящее время стрелявшего разыскивают.