Поезд на гору Воттоваара запустят на новогодних каникулах в Карелии
В Карелии во время новогодних каникул запустят специальный рельсовый поезд на гору Воттоваара в Муезерском районе. Он будет курсировать по маршруту Сортавала – Гимольская – Суккозеро.
Рейсы запланированы в течение пяти дней, со 2 по 7 января. Цена бтлета составит 1,5 тыс. рублей. Однако, как сообщает ИА «Карелinform», если покупать билет по тарифу «туда-обратно», то в обратную сторону он будет стоить на 20% дешевле.
Ранее сообщалось, что правительственной премии в области туризма удостоился проект из Карелии под названием «Ожившая история. Рускеальский экспресс». Это стилизованный ретропоезд на паровозной тяге. Экспресс добавил популярности горному парку Рускеала.