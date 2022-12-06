Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы украинского МИД Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ. Об этом 6 декабря сообщили журналистам в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 6 декабря 2022 года в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отметили там.

Срок отсчета ареста начнут с момента экстрадиции фигурантов или их задержания на территории России.

Верещук и Джапарова объявлены в международный розыск в статусе обвиняемых.

Ранее во вторник ФСБ подала ходатайство в суд об аресте Джапаровой и Верещук.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что Московский городской суд признал законным заочный арест украинки Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве Дарьи Дугиной, дочери российского общественного деятеля Александра Дугина. В суде сообщили, что срок предварительного следствия продлен до января 2023 года. Также известно, что Вовк находится в международном розыске.

2 ноября в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили, что Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего в Крыму диверсию на линии электропередачи. О задержании в Крыму агента сообщалось в этот же день.