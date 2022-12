Возможные сценарии развития сотрудничества в Арктике обсудили на сессии в Москве

Текущее состояние взаимодействия государств в Арктике и перспективы международных организаций в этом регионе обсудили участники сессии «Многостороннее сотрудничество в Арктике сквозь призму международных арктических организаций: ситуационный анализ» в рамках аналитического проекта Think Arctic — Think Global. Проект реализуется под эгидой председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператором событий председательства является Фонд «Росконгресс».

Несмотря на непростую международную ситуацию Россия продолжает работу по обеспечению устойчивого развития Арктики и на благо всех проживающих в регионе людей, включая коренные народы, заявил Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Исходим из того, что дальнейшая эффективная работа Арктического совета будет зависеть от того, сумеем ли мы вместе продолжить цивилизованное и взаимовыгодное сотрудничество в этом регионе в интересах всего его населения, включая коренные народы, сохранения Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного взаимодействия — именно так, как это отражено в принятых в мае 2021 года Министерской декларации и Стратегическом плане Арктического совета на период до 2030 года. Пока, к сожалению, наблюдаем деградацию и фрагментацию многостороннего сотрудничества. В сложившейся ситуации мы открыты к сотрудничеству со всеми государствами, придерживающимися конструктивного подхода к взаимодействию с нашей страной, в том числе и нерегиональными, в интересах устойчивого развития Заполярья», — сказал Николай Корчунов.

Эксперты, ученые и профильные специалисты обсудили развитие многосторонних форматов сотрудничества на Крайнем Севере, роль международных арктических организаций в новых реалиях, а также возможности выстраивания новых механизмов взаимодействия. Результаты сессии войдут в аналитический доклад, посвященный международному сотрудничеству в области устойчивого развития между Россией и арктическими и неарктическими государствами, который будет подготовлен в рамках проекта Think Arctic — Think Global.

«Арктика — это способ исследования того, как человечество может разрешить возникающие перед ним вызовы. До недавнего времени этот регион всегда был зоной кооперации и общей работы. Сейчас Арктика является заложником политической ситуации», — подчеркнул профессор University of Kent Ричард Саква.

Почетный профессор Университета Калифорнии Оран Янг отметил, что будущее Арктического совета в изменившихся условиях может заключаться в создании возможностей для обмена мнениями между странами региона.

«Очень важно продолжать коммуникацию в интересах Арктики даже в эти непростые времена. Мы видим, что институты сотрудничества становятся жертвами противодействия и конфликтов интересов разных стран. Арктический совет точно не сможет вести свою работу в прежнем формате. Но даже имея в виду эти изменения совету нужно способствовать продолжению общения между странами Арктики», — заявил Оран Янг.

В преддверии сессии эксперты подготовили доклад, определяющий возможные сценарии развития международного сотрудничества в Арктике. Отмечается, что самый позитивный для устойчивого развития региона сценарий может реализоваться только в условиях высокой функциональности международных организаций на фоне быстрого восстановления мировой экономики и готовности стран инвестировать в новые международные проекты. В свою очередь, попытки изоляции России приведут к ослаблению международных организаций в Арктике, включая Арктический совет.

В докладе также подчеркивается, что в условиях быстрого возвращения мировой экономики к докризисным показателям появятся условия для восстановления спроса на энергоресурсы, роста потребности в морских транспортных маршрутах, что может позволить неарктическим странам включаться в систему многостороннего сотрудничества в Арктике.

«Проект Think Arctic — Think Global является одним из ярких международных элементов во время председательства России в Арктическом совете. Россия и ее ближайшие партнеры прикладывают максимум усилий, чтобы Арктика не стала заложником политической конъюнктуры», — отметил заместитель директора Фонда «Росконгресс» по экспертно-аналитической работе Григорий Великих.

«Нам сегодня удалось системно обсудить широкий и сложный для разговора спектр вопросов, связанный с ограничениями в сотрудничестве в Арктическом регионе. Участники смогли предложить направления для развития диалога, четко обозначили свои тревоги», — резюмировала декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Проект Think Arctic — Think Global реализуется совместно Фондом «Росконгресс» и Центром комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Его целью является продвижение российской повестки в области устойчивого развития, укрепление конструктивного международного диалога и предложение новых точек соприкосновения для взаимодействия России в высоких широтах со всеми заинтересованными странами и организациями. Более подробная информация о проекте Think Arctic — Think Global, а также видеозапись сессии доступна в Информационно-аналитической системе Фонда «Россконгресс» и на сайте председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг.

Комплексная программа председательства России в Арктическом совете направлена на продвижение сотрудничества для повышения благосостояния и качества жизни населения Арктики, включая коренные народы Севера, его адаптации к последствиям изменения климата, а также сохранение арктического биоразнообразия и уникальных экосистем, обеспечение социально-экономического развития, поиск решений в области глобальной энергетической и транспортной безопасности, продвижение научного сотрудничества в высоких широтах и укрепление международного сотрудничества.