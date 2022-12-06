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Представлены новые электроверсии моделей Volvo XC40 и Volvo C40

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Фото: volvocars.com
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Электрическим версиям кроссоверам Volvo XC40 Recharge и Volvo C40 Recharge сменили тип привода. Вместо переднеприводных они стали заднеприводными, сообщило 6 декабря издание «Авторевю».

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Компания Volvo провела модернизацию своих младших электромобилей сороковой серии. В результате у машин изменился тип привода, они стали заднеприводными. Эксперты отметили, что так как тяговые электромоторы у них расположены прямо на оси, то сделать моноприводный вариант можно как с передним, так и задним приводом.

Теперь одномоторные электрические XC40 и C40 имеют задний привод, причем на выбор предложены сразу две версии.

В «базе» двигатель выдает 238 л.с., а емкость тяговой батареи теперь зависит от типа кузова. У купеобразной модели C40 она не изменилась (69 кВт∙ч), но дальность хода при этом сократилась с 415 до 408 км. У кроссовера XC40 емкость аккумулятора выросла до 73 кВт∙ч, чтобы запас хода на одном заряде был равен 400 км. Время разгона до сотни у обеих моделей прежнее — 7,4 с, но отсечка максимальной скорости сдвинута со 160 до 180 км/ч.

Кроме того, заднеприводные паркетники компания предложила в версии Extended Range. Батарея в этом случае рассчитана на 82 кВт∙ч, а отдача мотора на задней оси повышена до 252 л.с. В этом случае пробег на одной зарядке составляет 510 км у модели XC40 и 520 км у модели C40.

Модернизация коснулась и полноприводных топ-вариантов электрокаров, такие версии называются Twin Motor. Если прежде они имели два одинаковых электромотора по 204 л.с. то теперь акцент сделан на задней оси. Там установлен двигатель с отдачей 245 л.с., а передний выдает только 163 л.с. Суммарно выходят те же 408 л.с., что были до рестайлинга.

10 ноября Volvo презентовала электроверсию кроссовера модели EX90. Машина станет дополнять ныне существующий EX90 с традиционным двигателем внутреннего сгорания. В основе электрокара лежит модульная платформа SEA1 (Sustainable Experience Architecture), которая разработана китайским автохолдингом Geely. В базе машина снабжена двумя электромоторами. У начальной версии Twin Motor мощность переднего электродвигателя составит 163 л.с., а заднего — 245 л.с. Суммарная отдача силовой установки составила 408 л.с. и 770 Нм. У электромобиля пока только один вариант литий-ионной тяговой батареи CATL емкостью 111 кВт∙ч.

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