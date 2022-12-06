Глава Минобороны России Шойгу сообщил, что Украина за ноябрь потеряла свыше 8300 военных
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- Глава Минобороны России Шойгу сообщил, что Украина за ноябрь потеряла свыше 8300 военных
Вооруженные силу Украины (ВСУ) потеряли более 8,3 тыс. военнослужащих за ноябрь. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 6 декабря, в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«Потери противника за ноябрь составили более 8,3 тыс. военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — сказал он.
Шойгу отметил, что на луганско-донецком и южно-донецком направлениях российские войска нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ.
Кроме того, наносятся массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам системы военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также по связанным с ними целям, добавил он.
Ранее, 3 декабря, разведчик Вооруженных сил (ВС) РФ рассказал о высоком уровне потерь среди ВСУ и быстрой доукомплектации подразделений, потерявших часть личного состава. По его словам, если было поражено в районе 10 человек в первой половине дня, то к вечеру на позиции националистов прибывает такое же количество солдат.
30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что с начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее отрывок с этими словами был вырезан из видеозаписи с ее выступлением.
До этого, 9 ноября, командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил о том, что в ходе боев ВСУ потеряли только в октябре более 12 тыс. военнослужащих. По его словам, только на херсонском направлении потери противника в семь-восемь раз превышают российские.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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