Реклама
Прямой эфир
Авто
На заводе «Москвич» до конца 2022 года соберут 200 электромобилей
Происшествия
Число раненных при обстреле центра Донецка достигло семи человек
Авто
Продажи новых авто в Германии в ноябре 2022 года выросли на 31%
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
В МИД РФ заявили о нелигитимности создания международного трибунала по Украине
Происшествия
Почти 27 тыс. абонентов остались без света в Макеевке из-за обстрелов ВСУ
Мир
В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Армия
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
Армия
ВС РФ заняли новые позиции на краснолиманском направлении
Интернет
Россиянам рассказали о новом вирусе-шпионе в Telegram
Экономика
Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть
Сюжет:

Глава Минобороны России Шойгу сообщил, что Украина за ноябрь потеряла свыше 8300 военных

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силу Украины (ВСУ) потеряли более 8,3 тыс. военнослужащих за ноябрь. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 6 декабря, в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

«Потери противника за ноябрь составили более 8,3 тыс. военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — сказал он.

Наступательный нажим: ВС РФ перемалывают под Артемовском украинские части
Противнику нечем будет заменить обескровленные в Донбассе формирования, считают эксперты

Шойгу отметил, что на луганско-донецком и южно-донецком направлениях российские войска нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ.

Кроме того, наносятся массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам системы военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также по связанным с ними целям, добавил он.

Ранее, 3 декабря, разведчик Вооруженных сил (ВС) РФ рассказал о высоком уровне потерь среди ВСУ и быстрой доукомплектации подразделений, потерявших часть личного состава. По его словам, если было поражено в районе 10 человек в первой половине дня, то к вечеру на позиции националистов прибывает такое же количество солдат.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что с начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее отрывок с этими словами был вырезан из видеозаписи с ее выступлением.

До этого, 9 ноября, командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил о том, что в ходе боев ВСУ потеряли только в октябре более 12 тыс. военнослужащих. По его словам, только на херсонском направлении потери противника в семь-восемь раз превышают российские.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022