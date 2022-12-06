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Движение по Троицкому мосту запустят в Пскове до конца 2022 года

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В Пскове идет реконструкция Троицкого моста. Губернатор Михаил Ведерников подтвердил планы запустить движение по нему до конца 2022 года.

По словам главы региона, речь идет о запуске технического движения, поскольку погодные условия могут не позволить уложить верхний слой асфальта, пишет Псковская лента новостей.

По словам Ведерникова, открытие моста является стратегической задачей, поскольку последующие планы властей завязаны на этот объект. Даже при техническом слое асфальта мостом можно будет пользоваться и удастся разгрузить город.

Троицкий мост был закрыт на реконструкцию 1 марта. Движение по нему обещают открыть раньше запланированного срока. Окончательное благоустройство переправы завершат уже в 2023 году.

Мост построили в 1954 году по нормам 1947 года. Специалисты зафиксировали в балках трещины, которые ослабляли конструкцию, напоминает Псковское агентство информации.

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