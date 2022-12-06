Президент Косово назвала сроки подачи заявки на вступление в ЕС

Косово подаст заявку на членство в Евросоюзе (ЕС) до конца года. Об этом во вторник, 6 декабря, заявила президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Албании.

В настоящее время пять западно-балканских государств — Албания, Босния, Черногория, Северная Македония и Сербия — находятся на разных этапах процесса вступления в ЕС. Однако Косово, провозгласившее независимость от Сербии в 2008 году, еще не подало заявку.

«Сегодня я объявлю здесь перед всеми лидерами ЕС: Косово подаст заявку на членство в ЕС к концу этого года», — цитирует Османи агентство Reuters.

Также она заявила, что Косово обязуется провести спонсируемые Брюсселем переговоры с Сербией для урегулирования остающихся разногласий.

«Мы считаем, что диалог, который возглавляет Европейский союз и полностью поддерживают Соединенные Штаты Америки, является единственным путем к достижению окончательного соглашения, основанного на взаимном признании», — сказала политик.

Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны также выразил приверженность диалогу с самопровозглашенной республикой. Как отмечает агентство, соглашение с Косово остается одним из основных предварительных условий вступления Сербии в ЕС.

Ранее, 25 ноября, сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что Сербии рекомендовали признать независимость Косово и ввести санкции в отношении РФ ради возможности вступления в ЕС. Эти указания она назвала противоречищами друг другу: с одной стороны, от Белграда ждут осуждения в адрес Москвы за «нарушение территориальной целостности международно признанного государства», а с другой — призывают отказаться от собственных территорий.

Косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.