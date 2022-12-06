Иранская головоломка

Демонстрации в Иране продолжаются уже третий месяц. Они стали самыми длительными за всю историю антиправительственных выступлений при нынешнем режиме. Всё началось с того, что 16 сентября иранская полиция нравов арестовала 22-летнюю Махсу Амини за неправильное ношение головного платка. Через несколько дней она скончалась в полицейском участке. Возмущенные иранки, убежденные, что девушка погибла от побоев, стали стихийно выходить на уличные протесты, сбрасывать и сжигать платки.

При этом они требовали наказать виновных и прекратить бесчинства патрулей полиции нравов, которые резко ужесточили надзор за соблюдением женщинами исламских норм в одежде.

Демонстрации охватывали всё новые города Ирана. К ним стали присоединяться школьники старших классов, студенты, сотрудники госучреждений, торговцы и представители деловых кругов, известные артисты, журналисты и блогеры. Забастовки объявляли рабочие ряда предприятий, закрывались местные базары. Студенты отказывались посещать занятия. Таким образом, протестные выступления приобрели общенациональный масштаб.

Полиция, подразделения Корпуса стражей исламской революции (параллельной армии вооруженной структуры) и отряды ополчения «басидж» пытались подавить эти волнения, применяя против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. По официальным данным, погибло более 200 участников волнений. Арестовано, согласно информации иранских правозащитников, более 14 тыс. человек.

Однако силовые действия властей, судя по всему, не сломили волю протестующих. При этом последние выдвигают уже не только требования демократических свобод и соблюдения прав человека, но и отстранения от власти религиозного руководства страны.

Всё это вызывает растущее беспокойство в правящих кругах Ирана. Становится очевидным, что одними жесткими мерами стабилизировать ситуацию в стране вряд ли удастся и нужны какие-то компромиссные развязки. Об этом сейчас, возможно, стали задумываться руководители республики. Говорят об этом уже и некоторые депутаты иранского меджлиса (парламента), а также представители духовенства. Несколько дней тому назад в СМИ и вовсе просочилось заявление главы прокуратуры (официально пока не подтвержденное) о роспуске полиции нравов.

Иранские реформаторы-либералы, отстраненные от власти после состоявшихся летом президентских выборов, призывают если не отменить, то хотя бы смягчить предусмотренные исламом правила ношения женской одежды. Консерваторы возражают против уступок, которые, по их мнению, станут проявлением слабости и будут только поощрять протестные настроения. Впрочем, пока власти размышляют, что делать, участники демонстраций призвали к проведению в стране всеобщей трехдневной забастовки.

Иранским властям, скорее всего, удастся тем или иным образом стабилизировать нынешнюю кризисную ситуацию в стране. Однако накопленный обществом потенциал никуда не денется. И если в социально-экономической и общественно-политической жизни республики не произойдет изменений, то новый — еще более острый — внутриполитический кризис будет неизбежным.

Примечательно, что сложной ситуацией в Иране не преминули воспользоваться враждебные ему силы в лице США, Израиля и ряда западноевропейских стран. Они усилили давление на Тегеран по проблематике прав человека: ввели санкции против полиции нравов, руководителей правоохранительных органов и ведомств, подавлявших протестные выступления. Кроме того, правозащитные организации Запада развернули активную кампанию по осуждению действий иранских властей.

Вместе с тем западные страны уклоняются от прямого вмешательства во внутренние дела Ирана, опасаясь, что это сыграет на руку его религиозно-политическому руководству и усилит позиции властей под лозунгом отпора «внешней агрессии». Кстати, Тегеран действительно обвиняет США и Израиль в организации антиправительственных выступлений на окраинах страны, в частности, в провинциях Курдистан, а также Систан и Белуджистан, где прошли наиболее ожесточенные столкновения протестующих с силами правопорядка.

Еще одним сдерживающим Запад фактором остается сохраняющееся желание администрации Джо Байдена восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), чтобы, как утверждают в Вашингтоне, воспрепятствовать продвижению Ирана к созданию ядерного оружия. Неожиданных сюрпризов можно ожидать и от Израиля, который, выступая резко против восстановления СВПД, полагает, что последующее за этим снятие санкций позволит Тегерану усилить финансовую и военно-политическую поддержку проиранских сил в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене. На этом фоне нельзя исключать, что Израиль вновь прибегнет к террористическим акциям против иранских ученых, военных и ядерных объектов, как это уже случалось в недавнем прошлом.

Автор — эксперт клуба «Валдай», чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001–2005), чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде и постоянный представитель при ЭСКАТО (2010–2014)

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