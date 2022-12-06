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В Литве посчитали аморальным отказ Венгрии помогать Украине

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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Отказ Венгрии присоединиться к коллективной финансовой помощи Евросоюза (ЕС) по восстановлению Украины является аморальным, заявила 6 декабря министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

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«В какой-то мере аморально со стороны Венгрии блокировать помощь Украине и увязывать это с вопросами другого уровня», — приводит ТАСС слова Скайсте.

2 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что конфликт на Украине дорого обходится западным странам. По его словам, это связано не только с финансированием армии и восстановлением экономики страны, но и с необходимостью поддерживать функционирование украинского государства.

В связи с этим он заявил, что Венгрия готова оказать Украине помощь на основании двусторонних соглашений, но выступает против общеевропейского кредита на эти цели.

24 ноября сообщалось, что власти Венгрии намерены передать Киеву €187 млн, составляющих долю Венгрии из кредита в размере €18 млрд, который ЕС пообещал предоставить Украине.

9 ноября Еврокомиссия (ЕК) внесла предложение о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. За день до этого о планах выделить €18 млрд сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, Украина получит помощь, состоящую из льготных кредитов, на очень выгодных условиях.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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