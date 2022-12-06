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Партнерский материал

«Пионер» построит в Марьиной Роще премиальный жилой комплекс

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Компания «Пионер» получила разрешение на строительство в Москве премиального жилого квартала PRIDE, сообщили в пресс-службе девелопера. Объект будет построен в районе Марьина Роща на Полковой улице. Строительство первой очереди проекта планируется завершить в 2025 году.

Жилой квартал PRIDE рассчитан на 1442 квартиры площадью от 29,2 до 138,6 кв. м. Планировочные решения включают одно-, двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры с увеличенной площадью кухонь-гостиных и гардеробных, а также ориентированные на две стороны света квартиры с максимальной естественной освещенностью. В квартирах предусмотрено панорамное остекление и потолки высотой не менее 3 метров. На последних этажах представлены пентхаусы с высотой потолков 3,6 м.

В рамках первого этапа строительства будут возведены корпуса переменной высотности — от 7 до 22 этажей — на 910 квартир. Жилье предлагается как в двух стилях готовой дизайнерской отделки, так и без отделки. Архитектуру проекта разработало российское бюро APEX.

Атмосферные лобби с авторским дизайном проектируют специалисты бюро Sundukovy Sisters. В лобби предусмотрен дополнительный вход через колясочную, отдельный сервисный лифт с коридором для персонала, мягкие зоны с библиотекой и почтовые комнаты.

Все секции жилого квартала объединены общим стилобатом. На первом уровне PRIDE запланировано размещение коммерческой инфраструктуры —магазинов, ресторанов, кафе и сервисов. В жилом комплексе также будет работать частный образовательный центр, включающий школу на 257 мест и детский сад на 112 мест.

«Семейный жилой квартал PRIDE продолжает линейку премиальных проектов компании "Пионер". На сегодняшний день в районе Марьина Роща формируется кластер современной застройки разного формата, где премиальные жилые кварталы дополняются масштабной коммерческой инфраструктурой класса А. PRIDE — для тех, кто ценит целостный взгляд на создание современной городской среды, стремится к комфорту во всех сферах жизни для себя и своей семьи. Все решения внутри дома, на уровне инфраструктуры и в масштабном внутреннем дворе, работают вместе и создают уютное пространство для отдыха и жизни, наполненное светом», — отметила коммерческий директор компании «Пионер» Диана Нилиповская.

На внутренней приватной территории, сформированной закрытым контуром жилых корпусов, будут благоустроены зеленые дворы с минимальной площадью теневых зон. Мастер-план территории предполагает разделение на два закрытых двора и пешеходный бульвар. Общественные пространства будут включать воркаут-зоны, баскетбольную площадку, беседки и малые архитектурные формы. Вся территория жилого квартала свободна от автомобилей: в проекте предусмотрен подземный паркинг на 663 машиноместа с парковками для велосипедов и мотоциклов, а также местами для зарядки электромобилей.

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