Три стелы «Населенный пункт воинской доблести» установили в Подмосковье

В 2022 году в Волоколамском округе Московской области установили три стелы «Населенный пункт воинской доблести». Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство благоустройства региона.

Торжественное открытие памятной стелы состоялось в селе Осташево. Событие приурочили к 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Жители села принимали участие в строительстве оборонительных сооружений, в обороне Москвы и боях Великой Отечественной войны. В период оккупации в Осташевском районе действовали три партизанских отряда, для связи с армией было создано семь подпольных организаций и типографии. 80 партизан награждены орденами и медалями.

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоили селу Осташево законом Московской области от 29 апреля 2019 года. Всего звания удостоен 31 населенный пункт, памятные стелы уже установлены в 19 из них. В следующем году установка стел состоится в Подольске, Ногинске, Кубинке, селе Семеновское и деревне Мокрое.