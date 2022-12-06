Путин рекомендовал властям новых регионов создать органы по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин рекомендовал руководителям новых регионов создать в субъектах органы по борьбе с коррупцией. Соответствующий указ 6 декабря опубликован на интернет-портале правовой информации.

Федеральным органам власти поручено до 1 июня 2023 года сформировать такие же отделы в своих территориальных подразделениях.

Кроме того, им поставлена задача определить ответственных должностных лиц и создать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

В начале января Путин назвал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений.

Год назад в МВД заявили, что финансово-кредитная сфера является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. При этом также к сферам, в которых наблюдается высокий уровень коррупции, относятся потребительский рынок, деятельность органов власти, управление и строительство.