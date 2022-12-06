Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины

Российская армия 5 декабря нанесла массированный высокоточный удар по системе военного управления, а также по оборонно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам Украины. Все цели атак достигнуты, заявил во вторник, 6 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщил он.

Конашенков добавил, что в результате атак удалось добиться прекращения выпуска и ремонта украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Также на Украине нарушены железнодорожные перевозки военной техники, в том числе иностранного производства. Коме того, для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) затруднена переброска резервов в районы боевых действий.

Представитель Минобороны подчеркнул, что ракетных ударов по Киеву не наносилось.

Накануне Конашенков сообщал, что цель российского удара по инфраструктуре Украины также достигнута, все назначенные 17 объектов поражены.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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