Больше 50 млн рублей направят на покупку дорожной техники в Омске
Мэрия Омска направила больше 50 млн рублей на приобретение дорожной техники. Поставщик машин будет определен по итогам конкурса на портале госзакупок.
По данным администрации, городу требуются фронтальный погрузчик и четыре комбинированные дорожные машины. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». Техника необходима для очистки дорог, средства на приобретение были выделены по решению мэра Омска Сергея Шелеста.
Также 6 декабря завершается аукцион по определению поставщика, который обеспечит город девятью комбинированными машинами. Начальная стоимость контракта составляет 99,4 млн рублей.
Автопарк городского управления дорожного хозяйства и благоустройства включает 635 единиц техники, это 35% нормативной потребности Омска.