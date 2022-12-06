Число раненных при обстреле центра Донецка достигло семи человек

Число раненных при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка увеличилось. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела число раненых возросло до семи человек», — говорится в Telegram-канале штаба.

При этом, как сообщают очевидцы, город снова под обстрелом.

С утра вторника украинские войска дважды открывали огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив по городу 14 снарядов.

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал последствия обстрела. Военкор отметил, что из-за утренней атаки украинских боевиков в центре города начался крупный пожар. По его словам, один снаряд попал в автомобиль, затем огонь перекинулся на павильоны Крытого рынка.

Днем ранее по Донецку было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Под обстрелами оказались сразу несколько районов города. Утром понедельника в результате ударов по столице ДНР загорелись два здания, а днем ракеты упали в центральных районах Донецка — Киевском и Ворошиловском. Удар пришелся по крупнейшему ТЦ в городе — «Донецк Сити».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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