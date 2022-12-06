Реклама
Прямой эфир
Авто
На заводе «Москвич» до конца 2022 года соберут 200 электромобилей
Происшествия
Число раненных при обстреле центра Донецка достигло семи человек
Авто
Продажи новых авто в Германии в ноябре 2022 года выросли на 31%
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
В МИД РФ заявили о нелигитимности создания международного трибунала по Украине
Происшествия
Почти 27 тыс. абонентов остались без света в Макеевке из-за обстрелов ВСУ
Мир
В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Армия
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
Армия
ВС РФ заняли новые позиции на краснолиманском направлении
Интернет
Россиянам рассказали о новом вирусе-шпионе в Telegram
Экономика
Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть
Сюжет:

Число раненных при обстреле центра Донецка достигло семи человек

0
Фото: ИЗВЕТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число раненных при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка увеличилось. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела число раненых возросло до семи человек», — говорится в Telegram-канале штаба.

При этом, как сообщают очевидцы, город снова под обстрелом.

С утра вторника украинские войска дважды открывали огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив по городу 14 снарядов.

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал последствия обстрела. Военкор отметил, что из-за утренней атаки украинских боевиков в центре города начался крупный пожар. По его словам, один снаряд попал в автомобиль, затем огонь перекинулся на павильоны Крытого рынка.

Днем ранее по Донецку было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Под обстрелами оказались сразу несколько районов города. Утром понедельника в результате ударов по столице ДНР загорелись два здания, а днем ракеты упали в центральных районах Донецка — Киевском и Ворошиловском. Удар пришелся по крупнейшему ТЦ в городе — «Донецк Сити».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022