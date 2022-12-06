Грузовик с креозотом опрокинулся в Красноярском крае

В Красноярском крае опрокинулся грузовик с креозотом. 200 л опасного вещества вылилось из цистерны.

На месте работают инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС. Движение по одной полосе частично восстановлено.

Инцидент произошел в Иланском районе, на 1068-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В ДТП попал грузовик «Скания», который двигался со стороны Красноярска в поселок Нижняя Пойма Нижнеингашского района.

41-летний водитель не справился с управлением, из-за чего прицеп опрокинулся на проезжую часть. Водитель получил травмы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в Удмуртии водителя грузовика признали виновным в ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Он приговорен к 2,5 года лишения свободы.