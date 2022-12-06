На месте снесенного кафе в Ставрополе посадят 150 деревьев

На месте снесенного кафе и беседок в Мамайском лесу в Ставрополе посадят 150 деревьев. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на городскую мэрию.

По данным администрации, кафе было построено в начале 2000-х годов одним из предпринимателей. Рядом бизнесмен установил беседки и бетонные ограждения. При этом земельный участок относится к рекреационным территориям. В 2015 году Ленинский районный суд признал, что природоохранное законодательство было нарушено. Предпринимателя обязали снести самострой. В 2019 году мэрия самостоятельно заключила контракт на демонтаж кафе.

В 2022 году власти приступили к сносу беседок. Территория вокруг них была постоянно захламлена из-за граждан, которые проводили пикники.

После завершения сноса территория будет облагорожена и засажена деревьями.