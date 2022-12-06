Массовое отключение света произошло в крупном районе Владивостока

В Первомайском районе Владивостока произошло отключение света и отопления. Причина — авария на сети электроснабжения АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети».

В ДРСК ИА PrimaMedia уточнили, что отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ было зафиксировано в 14:57. По предварительным данным, во время буровых работ была повреждена кабельная вставка линии. Часть потребителей Первомайского района осталась без электричества. В 16:15 электроснабжение было восстановлено.

Vostokmedia пишет, что районная прокуратура начала проверку внезапного локдауна, который коснулся около 420 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Удалось установить, что причиной аварии стало повреждение высоковольтной линии электропередачи при проведении работ в районе кладбища «Морское».