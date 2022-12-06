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Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Москва не видит перспектив переговоров с Киевом

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Итогом конфликта на Украине должен стать справедливый мир. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее в этот день Блинкен указал, что Вашингтон хочет, чтобы мирные переговоры принесли справедливый и длительный мир. По его словам, конфликт на Украине должен закончиться при помощи дипломатии и переговоров.

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«То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, с этим можно согласиться», — сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что в настоящее время Москва не видит перспектив для переговоров с Киевом.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

4 октября Киев официально отказался от контактов с Москвой. Тогда президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В том же месяце Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. В то же время российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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