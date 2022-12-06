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Меньше половины россиян имеют сбережения

Исследование: меньше половины россиян имеют сбережения
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Фото: freepik.com/@freepik
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Накопления имеют 41% опрошенных россиян, 38% респондентов только начинают задумываться об этом. Большинству из них (64%) сбережения дают чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, следует из исследования образовательной платформы Skillbox совместно с командой исследований VK, с которым ознакомились «Известия» 6 декабря.

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Для трети (34%) россиян накопления — возможность воплотить мечты в реальность. Для 11% участников опроса накопления — это привычная практика, которую они переняли от своих близких, рассказали аналитики.

По данным экспертов, почти половина респондентов (43%) регулярно используют сбережения на непредвиденные цели и лишь для каждого пятого это неприкосновенный запас.

Среди причин формирования накоплений россияне в первую очередь отмечают непредвиденные обстоятельства (54%), потерю работы (33%) и потребность в лечении (30%). Также они говорят об отпуске и путешествиях (26%), приобретении жилья (19%), о подарках близким (17%) и о получении дополнительного образования (12%), сообщили аналитики.

Кроме того, эксперты отметили, что каждый третий россиянин (30%) откладывает до 5% своих доходов ежемесячно, а каждый пятый (27%) — 10%. При этом 14% ответивших могут позволить себе сберегать 15%, и такое же число респондентов могут оставлять в сбережениях 20%. И лишь 15% респондентов — более 20% из доходов. Почти половина опрошенных (42%) называет сумму от 500 тыс. рублей и выше достаточной для накоплений.

По информации аналитиков, почти половина россиян готовы были бы вложить часть своих сбережений в образование (47%). Согласно их мнению, это могло бы помочь больше зарабатывать (39%), повысить квалификацию (36%) и стать более востребованными на рынке труда (29%). Кроме того, в инвестициях в образование респонденты видят возможность сменить сферу деятельности (25%), обрести новые навыки (19%) и работать из любой точки мира (15%).

В исследовании приняли участие 1200 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет. 53% из них женщины, 47% — мужчины.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что, согласно исследованию компании «Финам», самой популярной валютой для хранения сбережений у россиян является рубль. Так ответил 51% опрошенных брокером инвесторов. При этом продолжает пользоваться спросом и американская валюта — доллар США предпочитают 20% респондентов.

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