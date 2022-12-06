Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Стресс может негативно повлиять на здоровье зубов, поскольку во время этого состояния наблюдается гиперфункция жевательных мышц, а это приводит к повышенной стираемости зубов. Также при стрессе меняется количество и качество выделяемой слюны, что приводит к ускоренному развитию стоматита, кариеса и других заболеваний органов рта. Об этом главный внештатный специалист по стоматологии департамента здравоохранения Москвы, профессор Игорь Золотницкий рассказал во вторник, 6 декабря.

По словам врача, на здоровье зубов могут влиять и сопутствующие заболевания, среди которых заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), слюнных желез, болезни нервного и психического и характера.

Кроме этого, гены могут влиять на проблемы с зубами.

«На долю генетических аномалий зубочелюстной системы приходится около 25% от всех зубочелюстных аномалий. В современной стоматологии их насчитываются десятки — изменения их формы, строения твердых тканей, цвета, размеров, количества зубов, нарушения сроков прорезывания зубов», — отметил Золотницкий в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что ребенок наследует генетическую информацию не только от родителей, но и от предыдущих поколений.

Ранее, 24 ноября, стоматолог-терапевт клиники «Медси» на Ленинском проспекте Кристина Мнацаканян заявила в беседе с Life.ru, что брекеты можно устанавливать и в зрелом возрасте.

По ее словам, первая группа — это функциональная, при неправильном соотношении верхней челюсти по отношению к нижней. Еще одна причина — ухудшение качества гигиены, поскольку между зубами появляются труднодоступные участки, которые невозможно полноценно вычистить, передает RT. Также важна эстетика — красивая и здоровая улыбка настраивает собеседника на более позитивный лад, заключила Мнацаканян.

25 октября эксперт в сфере стоматологии, генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал «Известиям», в чем особенность ультразвуковых зубных щеток и кому они подходят.

К числу плюсов ультразвуковой щетки специалист отнес обезболивающий эффект, предотвращение воспаления десен, разрушение бактерий и зубного налета, очищение зубов за счет глубокого проникания в труднодоступные места ротовой полости, а также полное антибактериальное действие.

Пользоваться ультразвуковой щеткой он порекомендовал пациентам с брекетами, зубными протезами и диагнозом «пародонтоз».