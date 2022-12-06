Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть

Введение ценового потолка повлияет на российские компании, но российская нефть будет по-прежнему востребована на рынке. Об этом заявил во вторник, 6 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак.

«Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее, российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей», — сказал Новак журналистам.

По его словам, ценовой потолок на российскую нефть также приведет к росту цен и изменению логистических цепочек.

«Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки. Мы не видим в этом никакой трагедии», — добавил вице-премьер.

Он также не исключил, что Россия на фоне неопределенной ситуации может снизить добычу нефти, «но не намного».

Ранее, 4 декабря, Новак заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

До этого, в ходе IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, который прошел в конце ноября, Новак указал, что, независимо от того, какой будет потолок цен, в РФ считают его неприемлемым в принципе с точки зрения заключения контрактов.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Еще в октябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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