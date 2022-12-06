Продюсер Бардаш собрался раскрыть творческий потенциал жителей Донбасса

Продюсер Юрий Бардаш, основатель проектов Quest Pistols и «Грибы», объявил о запуске музыкального конкурса «Звук моего региона», цель которого — раскрыть творческий потенциал жителей Донбасса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Философия Бардаша».

Принять участие в конкурсе может любой житель региона. Для этого достаточно отправить на проект демоверсию своей песни через форму на сайте проекта или на электронную почту info@zvukmoegoregiona.ru. Треки принимаются до 15 января 2023 года. Основными критериями при выборе победителя, по словам продюсера, станут содержание композиции, ее смысл, а также харизма и талант исполнителя. При этом количество песен, которые один человек может отправить на конкурс, не ограничено.

«История показывает, что сложные времена всегда дают импульс для появления новых культурных волн и творческих направлений. Проект «Звук моего региона» создан для того, чтобы поддержать творческих людей, раскрыть их талант и подарить людям новый музыкальных хит. Это станет тем небольшим вкладом нашей творческой команды в поддержание морального духа жителей Донбасса, который мы все вместе реализуем через музыкальное искусство», — подчеркнул Бардаш.

После окончания приема композиций Бардаш и его творческая команда оценят их заочно. Победитель станет известен во время очного этапа конкурса. С ним запишут музыкальный хит, который потом представят широкой общественности.