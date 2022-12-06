Mercedes выпустил самый быстрый S-класс в версии AMG

Новый Mercedes-AMG S 63 стал самым мощным автомобилем в истории модели. Гибридная силовая установка новинки выдала 802 л.с. и 1430 Нм крутящего момента, сообщило 6 декабря издание «Авторевю».

Специалисты отметили, что новый автомобиль для марки является большим шагом в развитии модели, особенно по сравнению с предыдущей версией машины. Тогда самым мощным был 12-цилиндровый Mercedes-AMG S 65, который имел 630 л.с. и 1000 Нм.

Максимальная скорость машины с опционным пакетом AMG Driver’s Package составляет 290 км/ч, а средний паспортный расход топлива упал с 8,9 до 4,4 л/100 км. Гибридный Mercedes-AMG S 63 E Performance предложен только с длинной колесной базой (3216 мм). Жесткость кузова увеличена: спереди установлены дополнительные распорки между чашками подвески (сверху и снизу), а сзади — диагональные усилители. Свою лепту в повышение жесткости внес и кожух тяговой батареи, из-за которой объем багажника уменьшен с 550 до 305 л.

Самый мощный S-класс штатно оснащен пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами, а также полноуправляемым шасси.

В новом поколении AMG-версия S-класса впервые обрела решетку радиатора с вертикальными прутьями. Среди других визуальных отличий от менее мощных седанов — другие бамперы, крупные патрубки выпускной системы и колеса диаметром 20 или 21 дюйм. В салоне — AMG-руль со сдвоенными спицами, измененная графика приборов и легкий «спортивный» декор. Новый S-класс имеет роскошный интерьер со стандартными раздельными креслами на втором ряду.

Продажи мощных седанов начнутся в 2023 году, правда пока марка не объявила цену на машину даже в Германии.

17 ноября российские дилеры стали ввозить по параллельному импорту в РФ, возможно, один из самых дорогих автомобилей — новый Mercedes-Benz SL. Цена на такой Mercedes начинается от 24,5 млн рублей. Продавец сообщил, что в стоимость включены затраты на логистику, таможенные сборы, а также расходы на выдачу электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Кроме того, дилер обещает годовую гарантию на все узлы и агрегаты автомобиля. Под капотом полноприводного кабриолета премиум-марки расположен бензиновый четырехлитровый двигатель мощностью 585 л.с., который работает вместе с девятиступенчатым «автоматом». Родстер разгоняется до 100 к/ч за 3,6 с.