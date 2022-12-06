Южная Корея открыла центр по разработке космических беспилотников

Южная Корея открыла специализированный исследовательский центр для разработки многоразовых беспилотных космических аппаратов. Об этом 6 декабря сообщило агентство Yonhap со ссылкой на государственное агентство по закупкам вооружений.

Центр открылся в Сеульском национальном университете. Он будет вести исследования в области технологий, необходимых для разработки и эксплуатации многоразовых беспилотных космических аппаратов.

Власти намерены инвестировать в проект около $27 млн до 2028 года. Работать в центре будут более 240 исследователей из 14 университетов и четырех компаний.

В середине октября Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель «Нури».

О том, что Сеул испытает первую собственную ракету-носитель, стало известно 30 сентября. Отмечалось, что аппарат весит 200 т, в космос ракету поднимают жидкостные двигатели.

Южная Корея с 2010 года инвестировала около 2 трлн вон ($1,8 млрд) в трехступенчатую модель и представила испытательный образец ракеты в июне текущего года.