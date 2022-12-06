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В Кремле прокомментировали отмену в Перми закупки премиальных авто для чиновников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кремле не знают обстоятельств и деталей ситуации с отменой УФАС по Пермскому краю закупки премиальных автомобилей для городских чиновников, сообщил журналистам 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не знаю обстоятельств и деталей этого всего, поэтому я бы не стал ничего комментировать. Кто это заказал, как это было сформулировано», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю на своем сайте сообщило, что получило жалобу ООО «Р Авто» на действия МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий г. Перми» при проведении аукциона на оказание услуг по аренде машин. Заявитель считает, что заказчик нарушил закон о закупках, указав в техническом задании характеристики, которым не соответствуют модели автомобилей.

Как уточняется, в списке подходящих машин учреждение указало автомобили представительского и бизнес-класса: BMW, Audi, Jaguar, Genesis и др. Заказчик отметил, что машина должна быть выпущена не ранее 2022 года.

Антимонопольное ведомство решило, что сложившаяся ситуация ограничивает количество участников закупки, и признало жалобу заявителя обоснованной. Заказчик обязан до 21 декабря отменить результаты аукциона, исправить документацию и продлить срок подачи заявок для участия.

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