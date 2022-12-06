Путин поручил правительству обеспечить контроль за формированием цен на автомобили

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили, чтобы не допускать необоснованного повышения. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Так, кабинет министров должен принять меры «по повышению доступности для граждан РФ легковых автомобилей, определив целевой показатель, который будет характеризовать увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом». Отмечается, что показатель должен рассчитываться ежеквартально.

Кроме того, правительству поручено «обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения».

Накануне Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) сообщило, что по базовому прогнозу продажи новых легковых авто в России в 2023 году могут составить 670 тыс. машин. Оптимистичный сценарий предполагает, что объем авторынка может достигнуть 845 тыс. единиц, а пессимистический прогноз — всего 500 тыс. машин.

1 декабря стало известно, что компания «КамАЗ» намерена создать дивизион по выпуску легковых автомобилей. Как рассказал рассказал глава предприятия Сергей Когогин, КамАЗ сформирует отдельный легковой дивизион, который не будет консолидирован с основным бизнесом производителя, производством грузовиков и автобусов.