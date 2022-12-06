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Путин поручил правительству обеспечить контроль за формированием цен на автомобили

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили, чтобы не допускать необоснованного повышения. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

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Так, кабинет министров должен принять меры «по повышению доступности для граждан РФ легковых автомобилей, определив целевой показатель, который будет характеризовать увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом». Отмечается, что показатель должен рассчитываться ежеквартально.

Кроме того, правительству поручено «обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения».

Накануне Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) сообщило, что по базовому прогнозу продажи новых легковых авто в России в 2023 году могут составить 670 тыс. машин. Оптимистичный сценарий предполагает, что объем авторынка может достигнуть 845 тыс. единиц, а пессимистический прогноз — всего 500 тыс. машин.

1 декабря стало известно, что компания «КамАЗ» намерена создать дивизион по выпуску легковых автомобилей. Как рассказал рассказал глава предприятия Сергей Когогин, КамАЗ сформирует отдельный легковой дивизион, который не будет консолидирован с основным бизнесом производителя, производством грузовиков и автобусов.

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