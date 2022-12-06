Поезд «Ласточка» свяжет Оренбург и Орск

Скоростной электропоезд «Ласточка» будет курсировать между Оренбургом и Орском с 16 декабря. Время в пути составит 4 часа 35 минут.

Презентация электропоезда серии ЭПЗД состоится 8 декабря на станции Оренбург. Ожидается, что с момента запуска «Ласточка» будет курсировать шесть дней в неделю. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Стоимость проезда в новом поезде будет составлять 759 рублей. По пути «Ласточки» запланированы остановки в Саракташе, Кувандыке, Медногорске и Новотроицке.

В ЮУЖД напомнили, что поезд из Оренбурга в Орск идет пять-шесть часов, электричка — шесть часов.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда запустили между Москвой и Санкт-Петербургом. Решение принято в связи с возросшим спросом на билеты.